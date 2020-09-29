Birgül erken şampiyon yetiştirmek için kolları sıvadı

Serbest dalıcı Milli Sporcu Birgül Erken, "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" adlı projesini 15 ekimde başlatıyor

Serbest dalışın yaygınlaşması için kolları sıvayan Milli Sporcu Birgül Erken, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ilgisi ve desteğiyle "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı" isimli projemiz İçişleri Bakanlığı Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden hazırlanmış ve Bakanımızın tavassutları ile kabul edilmiştir. Bu projenin uygulanmasında seçilen şehirler, yoğun bir araştırma sonucunda belirlenmiş ve o şehrin tanıtımına büyük bir katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Dünya Rekortmeni Birgül Erken, "Bu projede ilk hareket noktamız Çanakkale, en son proje finalimizde de Anadolu'nun dört bir yanından serbest dalış branşında havuz eğitimleri verdiğim 150 kişi arasından seçilecek en yetenekli 15 şampiyon da Çanakkale' de kampa alınacak. Proje kapsamında yarışma ve ödül törenimiz Çanakkale'mizde yapılacak ve seçilen özel yeteneği ortaya çıkan sporcular serbest dalış deniz eğitimleri de verilecek. Kamp sonunda her sporcu yarışmaya katılacak ve ödül alacak."

Birgül Erken: "Projemiz için seçilen 6 ilde özellikle yeni şampiyonların bu şehirlerden çıkması, farklı kültürlerdeki gençlerimiz için rol model olacak ve sonraki nesillerden de idealleri ve hedefleri olan gençlerin yetişmesine ön ayak olacaktır. Biz bu projede bu yıl seçilen illerde şampiyonlar yetiştirip Türk sporuna kazandırdığımızda, projemizi örnek bir prototip olması açısından da çok değerli buluyoruz. Projede sürdürülebilir başarıyı yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Erken, ilk etapta projenin sağlıklı ilerlemesi için 18 yaş üstü gençlerin eğitimleri ile başlayacağını söyledi. Proje, dünyada son yıllarda oldukça popüler hale gelen serbest dalış branşına genç yeteneklerin katılması ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek yeni şampiyon adaylarının yetiştirilebilmesi için alt yapıların oluşturulmasının yanı sıra, Türkiye'nin geleceği olan gençleri alkol, sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu hayatlarının bir parçası haline getirerek bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunmasına ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağlamak, çevrelerindeki akranlarına örnek ve güçlü bireyler olabilmelerini desteklemek amaçlarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. - BALIKESİR