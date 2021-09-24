Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti

Balıkesir'de yaşanan kazada, tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki Ceyhun Öz ile nişanlısı 19 yaşındaki Aslı Öztürk yaşamını yitirdi.

Dün saat 20.00 sıralarında Balıkesir- Kepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı. İKİSİ DE KURTARILAMADI Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü. Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek. TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

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