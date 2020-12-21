Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor - Son Dakika

Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor

21.12.2020 07:41
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor, System.String[]

MARDİN'de köylerden aldıkları üzümlerden ürettikleri cevizli sucuk, pestil gibi ürünleri başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehire kargo yoluyla gönderen 86 yaşındaki İbrahim Berkay ile 20 yaşındaki Diyar Özgüç'ün ortaklığı görenleri şaşkına çeviriyor.

MARDİN'de köylerden aldıkları üzümlerden ürettikleri cevizli sucuk, pestil gibi ürünleri başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehire kargo yoluyla gönderen 86 yaşındaki İbrahim Berkay ile 20 yaşındaki Diyar Özgüç'ün ortaklığı görenleri şaşkına çeviriyor. Ortaklardan Berkay, pestil ve sucuk yapımındaki tecrübesiyle leziz tatlar ortaya çıkarırken, Özgüç de pazarlama gücü ve teknolojiyi kullanarak birbirlerine tamamlıyor.

Artuklu ilçesi kırsal Zınar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Berkay ile torunu yaşındaki Diyar Özgüç'ün 3 yıl önce başladığı iş ortaklığı görenleri şaşırtıyor. Antalya'da bir otelde komi olarak çalışan Diyar Özgüç, Mardin'e döndükten sonra iş hayatına atılmaya karar verdi. Arkadaşı Ömer'in babası İbrahim Berkay'a yapımında usta olduğu cevizli sucuk yapıp pazarlama teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Berkay, Diyar Özgüç'ün bağlarından elde ettikleri üzümü cevizli sucuğa dönüştürüp satmaya başladı. İşleri büyüten iki ortak, diğer köylerden de üzüm alıp, sucuk üretimini artırmadı. Yılda ortalama 10 ton cevizli sucuk üretmeye başlayan ortaklar, başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak birçok kente, internet üzerinden kargo yoluyla satış yapmaya başladı.

'ÜRETTİĞİMİZ CEVİZLİ SUCUKLAR YÜZDE 100 ORGANİK'Ürettikleri cevizli sucukların yüzde 100 organik olduğunu savunan Diyar Özgüç, "3 yıldır bu piyasadayım. İlk olarak kendi bağımızdan üzüm temim ediyorduk. Sonra da köylülerimizin bağlarından üzüm temin etmeye başladık. O da yetersiz kalınca bu kez komşu köylerden üzüm temin etmeye başladık. Cevizli sucuklarımızı Mardin'e özgü 'Mezruna' türü üzümden üretiyoruz. Kargo ile Türkiye'nin hemen hemen bütün şehirlerine gönderiyoruz. Kilosunu 55 TL'ye satıyoruz. Zaten öyle çok zengin olmayı da beklemiyorum. Ailemin huzuru yerinde olacak şekilde kazanmam ve geçimimizi yapmamız yeterli olacak. Dünya malında fazla gözüm yok" dedi.Aralarındaki yaş farkı nedeniyle ortaklıklarının kısa sürede Mardin'de ün yaptığını anlatan İbrahim Berkay, şunları söyledi:

"Benim rahmetli babam cevizli sucuk yapar, ben de işlerdim. Sonra ben öğrendim ve yıllarca cevizli sucuk ürettim. Şimdi de Diyar ile bu işi yapıyoruz. Ona ve oğlum Ömer'e bu işi öğrettim. Malımı onlara verdim. Çocuklar çalışıyor ve de burada başlarında duruyorum. Biz bir aile gibi olduk."


Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor
Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor

İstanbul, Türkiye, Cevizli, Mardin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biri 86 diğeri 20 yaşındaki iki ortak, şaşırtıyor - Son Dakika


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