Son Dakika Haberleri: Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu
Son Dakika Güncel Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu - Son Dakika

Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu

7 saat önce

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, 2'si down sendromlu, 1'i zihinsel, biri de 88 yaşında işitme engelli olan 4 kadın, temsili düğünde hayal ettikleri gelinlikleri giydi.

Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu, System.String[]

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, 2'si down sendromlu, 1'i zihinsel, biri de 88 yaşında işitme engelli olan 4 kadın, temsili düğünde hayal ettikleri gelinlikleri giydi.

Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, down sendromlu Esma Yüksel (31) ve Vildan Karnak (33) ile zihinsel engelli Sema Avcı'nın (51) gelinlik giyme isteği üzerine özel bir etkinlik düzenlendi. Gelinlik hayali bulunan engelli bireyler için ilçedeki gelenek ve göreneklere göre düğün organize edildi. Kız alma, konvoy, kına ve takı töreni yapıldı. Huzurevinin salonunda eğlence düzenlendi. Etkinlikte 3 kadın huzurevi personeli ise, erkek kılığına girerek, gelinlerin kavalyeliğini üstlendi. Temsili düğünde pasta kesen engelli bireyler, müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. Babadağ Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2 yıldır kalan işitme engelli 88 yaşındaki Emine Kurşuncu da temsili düğünü izlemek için geceye katıldı. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Kurşuncu, düğünden oldukça etkilendi. Kurşuncu, yetkililere işaret diliyle, kendisinin hiç düğün mutluluğu yaşamadığını, ölmeden gelinlik giymek istediğini anlattı. Bunun üzerine Kurşuncu'nun gelinlik giymesi sağlandı. Kısa sürede temin edilen gelinliği giyen Kurşuncu, hayatında ilk kez gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.


Babadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı
Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biri 88 yaşında, 4 kadının gelinlik hayali, gerçek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]