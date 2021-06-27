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Biri artık "dur" desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti - Son Dakika

Biri artık "dur" desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

27.06.2021 10:04
Biri artık

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan koronavirüs aşısı AstraZeneca son dönemde yan etki ve ölüm haberleriyle gündemde. Aşı olduktan 2 hafta sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Zion isimli rock müzisyeni AstraZeneca aşısını bir kez daha gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois de aşı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan virüs on milyonlarca kişiye bulaştı ve dünya genelinde 4 milyona yakın insanın hayatına mal oldu.

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK GÖRÜNDÜ

Salgın nedeniyle bilim dünyası da neredeyse tüm mesaisini pandemiye çözüm bulmaya ayırmış durumda. Dünya genelinde binlerce bilim insanı ve kuruluş pandemiye son vermek için pek çok araştırmaya imza attı ve atmaya devam ediyor. Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 3 milyar dozu geride bırakmaya hazırlanan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

Biri artık 'dur' desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

ÜLKENİN YAKINDAN TANIDIĞI İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Ancak aşılar ile ilgili tartışmalar bir türlü bitmiyor. Özellikle İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan Kovid-19 aşısı AstraZeneca son dönemde ölüm ve yan etki haberleri ile gündemde. İngiltere'den gelen son habere göre, bir kişi daha aşı olduktan sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Üstelik bu isim ülkenin yakından tanıdığı bir sima.

48 YAŞINDAKİ ŞARKICININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Zion olarak bilinen rock müzisyeni AstraZeneca aşısı olduktan iki hafta sonra beyin kanamasından hayatını kaybetti. Aşı olduktan sonra şiddetli baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 48 yaşındaki şarkıcının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm ile ilgili hazırlanan ön raporda ölüm nedeninin Kovid-19 aşısının yol açtığı bir komplikasyon olabileceği bilgisine yer verildi. Şarkıcı glam punk grubu Spit Like This ile yıllarca ülkenin çeşitli bölgelerinde konserler düzenlemişti.

Biri artık 'dur' desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

İNGİLİZ MODEL DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bu aşı ülkemizde kullanılmazken daha önce ölüm ve yasaklama haberleri ile gündeme gelmişti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan 39 yaşındaki İngiliz model Stephanie Dubois, geçtiğimiz günlerde AstraZeneca aşısı olduktan günler sonra hayatını kaybetmişti.

İngiliz basınında geniş yer bulan haber kısa sürede 'ölüm nedeni aşı mı' tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Biri artık dur desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Biri artık 'dur' desin! AstraZeneca aşısı olan İngiliz rock yıldızı da hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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