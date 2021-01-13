Biri bebek 2 çocuk başarılı kalp ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuştu - Son Dakika

Giresun Üniversitesi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık bebek ile 5 yaşındaki bir çocuğun başarılı kalp ameliyatları ile sağlıklarına kavuşmaları sağlandı.

Yeni hizmete giren hastanede henüz 3 aylık bir hasta bebeğin "Patent Duktus Arteriozus" denilen aort damarı ile pulmoner arter arasındaki doğuştan açıklığı, kasıktan girilerek anjio yöntemiyle kapatıldı.

Bir diğer vakada ise 5 yaşında bir çocuğun, kalbindeki her iki kulakçık arasındaki delik anjio yöntemiyle kapatıldı ve hasta sağlığına kavuştu.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ögretim Üyesi Doç. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, gazetecilere, kalpte bulunan patolojik açıklıklardan en önemlileri olan "ASD" ve "PDA"nın tanı konduktan sonra bir kısmının kapatılmasının gerektiğini söyledi.

Bu işlemin yapılmaması durumunda ise kalp yetersizliğinin gelişebileceğini ve çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabileceğini belirten Günaydın, "Biz hastanemizde hem erişkin hem de çocuk hastalarımızda kapatılması gereken açıklıkları şemsiye ve diğer yöntemler ile ekibimizle kapatıyoruz." dedi.

Günaydın, en kısa zamanda aritmisi olan hastalara da hastane bünyesinde elektrofizyolojik çalışma (EPS) ve ablasyon işlemine başlayacaklarını ifade eden Günaydın, "Pandemi süreci inşallah en kısa zamanda sonlanarak, normal hizmete başlayarak,büyük merkezlerde yapılan tüm işlemleri hastanemizde yapacağız." diye konuştu. .

Hastane Başhekim Prof. Dr. Atilla Çıtlak ise hastanenin donanım ve kadro olarak gün geçtikçe güçlendiğine işaret etti.

Çıtlak, ihtiyaç olan operasyonlar ve işlemleri tespit ederek bunların yapılabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını, yakın zamanda hastanenin tüm ihtiyaçları karşılanarak, bölgeye hitap eden bir konuma geleceğini söyledi.