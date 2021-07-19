Biri bitmeden diğeri geldi! "Monkey B" virüsünden ilk ölümü, Çin duyurdu - Son Dakika

Koronavirüs salgınının patlak verdiği Çin'den bir kez daha kötü haber geldi. Pekin'de yaşayan veteriner hekimin testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte bir anda gündeme oturan Monkey B virüsünden ilk ölüm de kayıtlara geçti. 53 yaşındaki veteriner cerrah, yakalandığı virüsü atlatamadı.

1 AY SONRA NÖROLOJİK SEMPTOMLAR

Hindustantimes'ın haberine göre, Pekin'de 53 yaşındaki veteriner, bulantı ve kusma şikayetlerinden 1 ay sonra ateş ve nörolojik semptomlar göstermeye başladı. China CDC Weekly'nin yaptığı açıklamaya göre, 53 yaşındaki veteriner cerrah, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra BV virüsüne yakalandı. Birkaç farklı hastanede tedavi altına alınan veteriner, 27 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Nisan ortalarında bir grup araştırmacı, hastalığı tanımlamak için hastadan omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü ve plazma dahil birtakım örnekler topladı.

Çin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsüne gönderilen örneklerde, yapılan RT-PCR testleri sonucunda sadece BV virüsünün pozitif çıktığı bildirildi.

HAYVAN BAKIM PERSONELLERİ İÇİN TEHDİT

Hayatını kaybeden hastayla yakın temasta olduğu düşünülen tüm yakınlarının testlerinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Virüsün, veterinerler, hayvan bakım personelleri ve laboratuvar araştırmacıları için tehdit oluşturabileceği ifade edildi.

MONKEY B VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, deride kabarcıklara neden bir hastalıktır. Ölümcül olabilen bu hastalığa sıçanlar, maymunlar ve sincaplar diğer küçük memeliler tarafından yayılan bir virüs neden oluyor.