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Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı - Son Dakika

Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı

01.07.2021 13:23
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı, System.String[]

Antalya'da otomobilin adeta parçalandığı kazada yaralanan ve alkollü olduğu gözlenen otomobil sürücüsü, Jandarma Trafik ekibinin alkolmetreyi üflemesi konusundaki çabasını boşa çıkardı.

Antalya'da otomobilin adeta parçalandığı kazada yaralanan ve alkollü olduğu gözlenen otomobil sürücüsü, Jandarma Trafik ekibinin alkolmetreyi üflemesi konusundaki çabasını boşa çıkardı. Jandarma Trafik ekibinin çabalarına rağmen alkolmetreyi doğru şekilde üflemeyen otomobil sürücüsü, "Ben yaralıyım. Bu kadar üfleyebiliyorum" dedi. Ayağının kırık olduğunu söyleyen sürücü, sedyeye de yürüyerek gitti.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sorgun Boğaz yolunda Boğaz otel istikametinden Titreyengöl istikametine seyir halindeki Mehmet Yalçın'ın kullandığı 07 JR 198 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı şeride geçerek Titreyengöl istikametinden gelen Emrah Çakır'ın kullandığı ve otellerden havalimanına turist transferine gitmekte olan 07 SE 699 plakalı tur otobüsüne çarptı. Çarpmanın ardından adeta parçalanıp hurdaya dönen ve yola savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Erkan Gözcü aracın camından dışarı fırlarken, araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan Erkan Gözcü, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ikinci Ambulansın beklenmesi sırasında ayağından yaralı olduğunu söyleyen araç sürücüsü ile Jandarma Trafik ekibi arasında Alkolmetre Üfleme konusunda iddialaşma yaşandı.

Üflememek için her yolu denedi

Aracı kullanan Mehmet Yalçın, trafik ekibinin alkolmetreyi üflemesi konusundaki ısrarını boşa çıkardı. Yaklaşık 15 dakika boyunca çaba gösteren trafik ekibi amacına ulaşamazken, araç sürücüsü sürekli ayağında platin olduğunu bu yüzden üfleyemediğini söyleyip durdu. Ambulansın gelmesinin ardından üfleme yarışı son buldu. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağının kırık olduğunu söyleyen sürücünün yürüyerek sedyeye oturması dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün hastanede kandan yapılan alkol ölçümünde 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayı gören bir başka tur şoförü, otomobilin zigzag çizerek yoluna devam ettiğini, kendisinin son anda kurtardığını, arkadan gelen otobüse çarptığını söyledi. - ANTALYA

Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı
Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı

Mehmet Yalçın, Otomobil, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biri camdan fırlayan iki kişinin yaralandığı kazada jandarmanın alkollü sürücüyle imtihanı - Son Dakika


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