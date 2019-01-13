Biri Çarptı, Diğeri 115 Promil Alkolle Üzerinden Geçti, Norveçli Turist Öldü

KAZA, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda dün gece meydana geldi.

KAZA, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Oba Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 AEB 425 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Bu sırada A.Ö. idaresindeki 07 HAU 95 plakalı cip, vatandaşların bağırarak uyarmaya çalışmasına rağmen yerde yatan Kortsen'in üzerinden geçtikten sonra durabildi.



115 PROMİL ALKOL ÇIKTI



Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan Norveç vatandaşı Gunnar Ove Kortsen'ın (68) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan sürücünün gidiş istikametindeki şehir polis kameralarından aracı Tosmur Mahallesi'nde park halinde ve terk edilmiş olarak buldu ancak sürücüye ulaşamadı. Kortsen'in üstünden geçen ve 115 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, kimliği belirlenen diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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