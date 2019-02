Biri Down Sendromlu 2 Torunla Çadırda Yaşam Mücadelesi

ADANA'da Orbay çifti, biri down sendromlu, 2 torunlarıyla birlikte ev kirasını ödeyemedikleri için boş araziye kurdukları naylon çadırda yaşam savaşı veriyor. Osmaniye 'de kiralık bir evde yaşayan Müslüm (52) ve Kiraz Orbay (50), oğulları Erhan (27) ile gelinleri Azize'nin (26) ayrılması üzerine torunları down sendromlu Alican (7) ile Kalemzar'a (9) kendileri bakmaya başladı. Torunlarıyla ilgilenmeleri nedeniyle çalışamayan ve ev kiralarını ödeyemeyen çift, ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Çift, torunlarıyla birlikte Adana 'ya taşınarak Seyhan ilçesindeki sebze hali yakınlarındaki boş araziye kurdukları çadırda yaşamaya başladı. Müslüm Orbay kendisinin çevreden hurda, kağıt, plastik, cam şişe toplayıp sattığını, eşi Kiraz'ın ise sebze halinden topladığı sebze ve meyvelerle karınlarını doyurduğu belirterek, şunları söyledi:"Engelli torunuma devletin verdiği 430 TL yetmiyor. Ev kiralasak kira, su, elektrik, mutfak, yetiştiremiyoruz. Osmaniye'deyken engelli torunum engelli okuluna, kız torunum ise ilkokula gidiyordu. Şimdi okullarından mahrumlar. Gelinim terk etti gitti, oğlum da kolundan bıçaklandı, çocuklarla biz ilgileniyoruz. Down sendromlu torunumu yalnız bırakamıyoruz, sürekli yola atlıyor. Tek bıraksak ya araba çarpacak ya kamyon. Çevredekiler Allah rızası için ekmek, yiyecek getiriyorlar. Çok mağduruz ve bir eve ihtiyacımız var. Düzenimizi tutturmamız için bana da bir iş versinler, herkes gibi yaşamaya çalışalım."- Adana