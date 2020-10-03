Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı - Son Dakika

Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

- Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

- Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık için bir eve girdiği diğerinin ise o esnada etrafı gözetlediği görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı
Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

Gaziantep, Hırsızlık, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı - Son Dakika

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