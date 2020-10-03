Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı - Son Dakika

- Biri etrafı gözetledi diğeri çaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde hırsızlık yapan iki kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde gerçekleşti. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin hırsızlık için bir eve girdiği diğerinin ise o esnada etrafı gözetlediği görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit ederek, gözaltına aldı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.