Son Dakika Haberleri: Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

20 dakika önce

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti.

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çalan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu isimli vatandaşın evinden iki çuval fındık çalan O.D.ve Y.D.güvenlik kameralarına yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zonguldak İl Jandarma ekipleri, zanlıların olayda kullanılan motosikletle birlikte Kızılca Köyü'nde olduğunu tespit etti. O.D. ve Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerin ardından Ereğli Adliyesi'ne sevk edildi.

Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu
İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:10:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biri etrafı kolaçan etmiş, diğeri de evin duvarına işemişti...Fındık hırsızları adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]