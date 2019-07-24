Son Dakika Haberleri: Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu
Son Dakika Güncel Haber

Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu

1 saat önce

VAN'da, jandarma ekiplerince, yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.

Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu, System.String[]
VAN'da, jandarma ekiplerince, yapılan çalışmalarda, biri gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek, teslim oldu.
İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Van Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak Van İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."


Jandarma, PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitlis'te 15 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi Nagehan Alçı, Uzungöl'deki Kürdistan bayrağı krizi sonrası neler yaşandığını anlattı Tarlasını süren çiftçinin traktörüne 200 yıllık "buzdolabı" takıldı Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 17:56:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biri gri kategoride 2 terörist ikna ile teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]