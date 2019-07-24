Son Dakika Haberleri: Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

43 dakika önce

Van'da biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Biri gri kategoride olan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu, System.String[]
Van'da biri gri kategoride olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubu, jandarmanın ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, BTÖ mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, biri gri kategoride olmak üzere 2 BTÖ mensubunun, 21 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısından alınarak Van İl Jandarma Komutanlığına teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
Silopi, Şırnak, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
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