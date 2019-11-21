Son Dakika Haberleri: "Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"
Son Dakika Güncel 'Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu' - Son Dakika

"Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 16:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]