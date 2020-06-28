Biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu - Son Dakika

Biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu

Jandarma ve emniyet güçlerinin ikna çalışması sonucu biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma ve emniyet güçlerinin ikna çalışması sonucu biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.


İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının yanı sıra ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütündeki çözülmelerin devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2013 yılında örgüte katılan, terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan teröristin de arasında bulunduğu 3 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 92'ye yükseldi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biri Gri Liste'de yer alan 3 terörist Şırnak'ta teslim oldu - Son Dakika
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