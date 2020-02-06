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"Biri gri listede 5 terörist daha teslim oldu"
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu."
İçişleri Bakanlığı: "1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi."
(İHA)
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