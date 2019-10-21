Son Dakika Haberleri: Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

30 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de 2, Mardin'de 3, Bitlis'te 2 olmak üzere biri gri listede toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de 2, Mardin'de 3, Bitlis'te 2 olmak üzere biri gri listede toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1'i gri listede olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir'in terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede yer aldığı tespit edildi. Ayrıca Mardin'in Derik ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında toplam 7 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TSK'nın dev askeri zırhlıları karanlıkta görünmez oluyor
Görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir eski belediye başkanı ile üç HDP'li başkan gözaltına alındı Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu: 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biri gri listede olan 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]