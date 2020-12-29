Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı - Son Dakika

Biri kasiyeri oyaladı, diğeri kasadaki telefonları çaldı
29.12.2020 10:46
MERSİN'de bir iş yerine giren iki şüpheliden biri kasiyeri alışveriş bahanesi ile oyalarken, diğer şüpheli kasada duran cep telefonlarını çaldı.
MERSİN'de bir iş yerine giren iki şüpheliden biri kasiyeri alışveriş bahanesi ile oyalarken, diğer şüpheli kasada duran cep telefonlarını çaldı.O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 14 Aralık'ta merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tozkoparan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde iki cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, F.Ç.'nin telefonları çaldığını arkadaşının ise kasiyeri oyaladığını belirledi. Ekipler F.Ç.'yi gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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