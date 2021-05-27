Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? - Son Dakika

Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?

27.05.2021 14:42
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?, System.String[]

İstanbul ve Eskişehir'de ikamet eden iki kişi, sosyal medya üzerinden izledikleri uygunsuz videodaki kadınla ilgili, "Benim karım" deyip soluğu mahkemede aldı. Eşlerden biri eşini kazağından tanıdığını belirtirken, diğeri ise "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" ifadelerini kullandı. Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespit edilmesi istendi.

Sosyal medyada uygunsuz bir videoya bakan iki ayrı şehirdeki iki adam, görüntülerde başka bir erkekle cinsel birliktelik yaşayan kadının eşleri olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı.

BİRİ BOŞANMA DAVASI AÇTI, DİĞERİ GÖRÜNTÜYÜ DELİL OLARAK SUNDU

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da yaşayan S.M., "Bu benim karım. Kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açarken, Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. ise, "Karım Ç.U.'yu ameliyat izinden ve saçından teşhis ettim" diyerek video görüntüsünü boşanma davasına delil olarak sundu. Genç adam bundan 3 yıl önce kendisini aldatan ve çocuğunu göstermeyen eşi Ç. U.'ya Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söylemişti.

"VİDEODAKİ KADIN Ç.U. OLABİLİR"

Her iki davada bilirkişi görevlendirilerek kadının kimliğinin tespiti istendi. Eskişehir'deki davada bilirkişi raporu çıktı. Videodaki kadının Ç.U. olabileceği, detayların uyum sağladığı açıklandı.

Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?

Eskişehir, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? - Son Dakika


YORUMLAR (7)
  • Kın: Sosyal medya Ülkedeki olan rezillikleri ifşa ediyor olmayanı yoktan var etmiyor her altı yiyorsunuz Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Denizli: Sosyal medya türk milletinin hayatina girdi millette ar namus evlik gibi bi kavram kalmadı bakin tum tv lerde evden kacan kadin kayının karısı ile kacan yiyenin karısı ile kacan bir sürü örnek var Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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