Son Dakika Haberleri: Biri Kuyumcuyu Darp Etmeye Kalktı, Diğeri 5 Kilo Altını Çaldı...silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada

Biri Kuyumcuyu Darp Etmeye Kalktı, Diğeri 5 Kilo Altını Çaldı...silahlı Kuyumcu Soygunu Kamerada

1 saat önce

Biri kuyumcuyu darp etmeye kalktı, diğeri 5 kilo altını çaldı.

Biri kuyumcuyu darp etmeye kalktı, diğeri 5 kilo altını çaldı...Silahlı kuyumcu soygunu kamerada

BURSA - Bursa'da bir kuyumcudan silahla hırsızlık yapan 2 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişi kuyumcuyu silahla darp etmeye çalışırken, diğer şüpheli altınları çaldı.
Olay, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri kapalı 2 kişi silahla Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerini yeni açan ve düzenlemeye çalışan Kapılı, ne olduğunu anlayamadı. Şüphelilerden biri silahla Kapılı'nın üzerine çullanırken, diğeri altınları çalmaya başladı. Yaklaşık 1 dakikalık boğuşmanın ardından şüpheliler altınları çalıp uzaklaştı. Kuyumcu şüphelileri kovalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Soyguncuların plakasız bir araçla geldiği ve 3 gündür mahallede keşif yaptığı ortaya çıktı.
5 kilo altın çalındı
Öte yandan kuyumcunun polise verdiği ilk ifadede 5 kilo altın çalındığı ortaya çıktı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık altın çalan soyguncuları bulmak için polis geniş çaplı tahkikat başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:09 Kaynak: İHA
Bursa, Osmangazi, 3. Sayfa
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