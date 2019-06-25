Biri LGS şampiyonu üçüzlerin buruk sevinci

ADANA'da Buhara Ortaokulu'nu bitiren 14 yaşındaki üçüz kardeşlerden Cemre Zorlukol girdiği Liseye Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olurken, kardeşi Umutcan yüzde 3, diğer kardeşi Sude ise yüzde 6'lık dilimde yer aldı.Kreşten bu yana aynı sınıflarda öğrenim gören, hobileri bile aynı olan üçüz kardeşler, bundan sonraki eğitim hayatında ayrılacakları için sevinçlerinin buruk olduğunu kaydetti.Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 4 çocukları olan ev hanımı Gülsün ile mobilya üreticisi Mucip Zorlukol'un Buhara Ortaokulu'nu bitiren üçüz çocukları Cemre, Umutcan ve Sude Zorlukol, girdikleri LGS'de büyük başarı gösterdi. Cemre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Umutcan 460 puan alarak yüzde 3'lük dilime, Sude ise 438 puan alarak yüzde 6'lık dilime girdi.BİRBİRİMİZİN EKSİKLERİNİ KAPATIYORDUKLGS şampiyonu Cemre, günde en az 150 soru çözerek sınava hazırlandığını kaydetti. Girdiği sınavın anlamaya ve dikkate dayalı bir sınav olduğunu kaydeden Cemre Zorlukol, İstanbul'daki Galatasaray Lisesi'ne girmeyi çok istediğini kaydetti. Zorlukol, kardeşleriyle ayrılacakları için üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Hep aynı okula gittik, basketbol kursuna bile hep beraber gittik. İlk kez ayrılacağız. Eğer Galatasaray'a gidemezsem okullarımız ayrı olsa da aynı kentte olacağız. Ayrılırsak ilerideki eğitim hayatımızdaki başarımız da kötü etkilenir diye düşünüyorum. Çünkü sınava hazırlanırken hep birbirimizin eksiklerini tamamlıyorduk" dedi.Umutcan Zorlukol ise kardeşleriyle aynı tempoda sınava hazırlandığına değinerek, "Kardeşim Cemre sınavda daha dikkatli olduğu için yüksek başarı elde etti. Kreş dahil hep aynı sınıflara gidiyorduk. Ayrılacak olmak değişik bir his. Henüz ayrılığı bilmiyoruz, nasıl olacağını bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda göreceğiz" diye konuştu.Sude Zorlukol da Cemre'yle erkek kardeşi Umutcan'dan daha yakın olduğunu, adeta ikiz kardeş gibi hissettiklerini aktararak "Hobilerimiz, sevdiklerimiz bile aynıydı genelde. Gerçekçi olmak gerekirse çok üzücü. Bir yanım gitmesini istiyor, bir yanım da gitmemesini" dedi.CİDDİ UĞRAŞ VERDİKÜçüzlerin babası Mucip Zorlukol ise çocuklarının eğitimi için ciddi uğraşlar verdiklerine vurgu yaparak, "Çocuklarımın başarısı çok sevinç verici. Ayrılacak olmaları da normal bir durum. İnsanlar büyüyor ve ona göre bir yol çizmeleri gerekiyor. Bugüne kadar hep evde, dışarıda, okulda beraberlerdi, tabii ki kolay değil ama insanoğlunun başarı elde etmesi için kendi yolunda yürümesi gerekiyor. Bu da yaşamın doğal bir parçası" diye konuştu. Cemre, Mucip ve Sude kardeşler, Mersin Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okuyan ablaları Beyza Zorlukol'a eğitim hayatları boyunca verdiği destekler için ayrıca teşekkür etti. Buhara Ortaokulu öğretmenleri ise üçüz kardeşlerin disiplinli çalışmaları sayesinde LGS'de büyük başarı gösterdiğini kaydetti.

- Adana