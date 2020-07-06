Biri ligde kalma derdinde, diğeri Avrupa kupalarına katılma! Öne çıkan iddaa tahmini ise... - Son Dakika

Biri ligde kalma derdinde, diğeri Avrupa kupalarına katılma! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

Bu bir ilandırKAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞRobert Prosinecki takımın başına geçtikten sonra ilk 6 resmi maçında galibiyet alamayan Kayserispor, tamamı ligde olmak üzere sonraki 8 maçta ise 16 puan toplayıp ligde kalmak için oldukça umutlandı, futboluyla da umutlandırdı.

Bu bir ilandır

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KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ


Robert Prosinecki takımın başına geçtikten sonra ilk 6 resmi maçında galibiyet alamayan Kayserispor, tamamı ligde olmak üzere sonraki 8 maçta ise 16 puan toplayıp ligde kalmak için oldukça umutlandı, futboluyla da umutlandırdı.


Özellikle pandemi arasından dönüşte Fenerbahçe'yi elinden kaçırması, ardından gelen Kayserispor ve Sivasspor galibiyetleri takımın moral seviyesini yukarı çekti, ligde kalma umutlarını arttırdı...


Zorlu Beşiktaş maçı öncesi sol bek Yasir Subaşı ile orta sahanın dinamosu Bernard Mensah cezalı. Hırvat teknik adamın sol bekte Emre Taşdemir'e, orta alanda ise Emre Demir'e forma vermesi bekleniyor.


Beşiktaş ise pandemi arasından Antalyaspor yenilgisiyle dönmüştü ancak onlar da hem Denizlispor'u hem de Konyaspor'u farklı geçerken ortaya koyduğu futbolla beğeni topladı.


Galatasaray'ın arka arkaya yaptığı puan kayıplarına Trabzonspor yenilgisini de eklemesiyle ilk 4 için iyice umutlandı.


Kayseri deplasman kafilesinde Douglas, Umut Nayir, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz yer almadı.


TD Sergen Yalçın sol bekte genç Rıdvan Yılmaz'a görev vermeye devam edecektir. Ljajic'in yokluğunda hücum dörtlüsü bir kez daha "Lens, Diaby, N'Koudou, Burak" olacaktır...


Kayserispor iç sahadaki son 3 lig maçını kazandı.


İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamında Beşiktaş, Kayserispor'a en az 2 gol atmayı başardı.


%42'lik kesim iki formda takımın karşılaşmasında siyah-beyazlılara güveniyor...


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Kayserispor, Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:42 

Son Dakika Spor Biri ligde kalma derdinde, diğeri Avrupa kupalarına katılma! Öne çıkan iddaa tahmini ise... - Son Dakika Spor
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