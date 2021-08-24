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Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor - Son Dakika

Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor

24.08.2021 11:35

Rize valisinin büyük yankı uyandıran 3,7 milyonluk Audi A8 Long Luxury marka makam aracı gündemi yeni soğumuşken, bir makam aracı haberi de Çorum Belediyesi'nden geldi. Fakat bu sefer olay aracın lüks olması değil, antika olması. Çorum Belediyesi'nde 1984 model Buick marka klasik otomobil, 37 yıldır makam aracı olarak hizmet veriyor. 3 farklı belediye başkanının kullandığı makam aracı Çorumlular büyük sempati besliyor.

Çorum Belediyesi'nin envanterlerinde bulunan 1984 model Buick marka klasik otomobil, yoğun ilgi görüyor. Bugüne kadar 3 belediye başkanının makam aracı olan klasik otomobil, kentte düzenlenen motosiklet festivali ve oto kros gibi sportif etkinliklerde de görsel amaçlı kullanılıyor.

Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

MEVCUT BAŞKANLA YENİDEN TRAFİĞE ÇIKTI

Eski başkanlardan Turhan Kılıçcıoğlu döneminde 1984 yılında belediyeye kazandırılan Arif Ersoy'un da bir süre makam aracı olarak kullanıldığı klasik otomobil, belli bir süre sonra garaja çekildi. Mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından eksikleri giderilen ve bakımı tamamlanan otomobil, yeniden trafiğe çıkmaya başladı.

Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor

"ÇOK GÜÇLÜ VE GÜZEL NOSTALJİK BİR ARAÇ"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Aracımız 1984 modeldir. Bu aracımız, Çorum Belediyesi'ne merhum Turhan Kılıçcıoğlu zamanında kazandırılıyor ve bir süre makam aracı olarak kullanılıyor. Daha sonra Arif Ersoy başkanımız da kısa bir süre makam aracı olarak kullanmaya devam ediyor. Sonra garaja çekiliyor. Biz de garajda beklemesini istemedik ve tüm bakımlarını yaptırdık, şu anda nostaljik ve anısal olarak zaman zaman trafiğe çıkartıyoruz. Hemşehrilerimiz de büyük ilgi gösteriyorlar. Çok güçlü ve güzel nostaljik bir araç" dedi.

Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor
Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor
Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor
Biri 3,7 milyon lira, diğeri 37 yıllık! Her ikisi de makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Otomobil, Buick, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Haydar Çakır: devletin varlığı, o ülkenin vatandaşının varlığı sayılır, bu varlığı sahiplik yapmazsan bu varlığı korumazsan o kişilerin vatan severligi tartışılır, bu varlığı kendi keyfini temin etmek için han vurup harman savuranlara ancak vatan haini denilir. Cevap Yaz 23 0 Yayından Kaldır
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