Biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
55 dakika önce
Adana'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:15 Kaynak: AA
'da biri polis 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Merkez Seyhan
ilçesi Yavuzlar Mahallesi
'nde dün akşam kavga
ettiği S.K. ve M.T. ile kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi bıçakla yaralayan İ.T'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp
Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen İ.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam uyuşturucu aldığı iddia edilen İ.T, kavga ettiği S.K ile araya girmek isteyen M.T'yi bıçakla yaralamıştı.
Daha sonra babasıyla hafif ticari araca binerek olay yerinden kaçan İ.T'nin kullandığı araç Bülent Ecevit
Bulvarı'nda durdurmuştu.
İ.T. kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru M.D'yi de bıçakla boğazından yaralamıştı.
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