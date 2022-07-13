Biri su bahanesiyle kuyumcuyu oyalarken, diğeri 55 bin TL'lik bilekliği böyle çaldı - Son Dakika
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Biri su bahanesiyle kuyumcuyu oyalarken, diğeri 55 bin TL'lik bilekliği böyle çaldı

13.07.2022 15:26

Diyarbakır'da müşteri kılığındaki iki kadın hırsız, su içme bahanesiyle kuyumcuyu oylayarak 55 bin TL değerinde el emeği 24'lük çeyrek bilekliği çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı anbean kameralara yansıdı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir kuyumcu tamirciliği yapan dükkanda meydana gelen olayda; arife günü cuma namazı sonrası dükkanını açan Muhammet Çerioğlu, babasını beklerken iki kadın hırsız müşteri kılığında içeri girdi.

Ürünlere baktıkları sırada susadıklarını söyleyen hırsızlardan biri kuyumcuyu oyalarken diğeri ise el çabukluğuyla 55 bin TL değerinde 24'lük çeyrek bilekliği kaşla göz arasında çaldı.

HIRSIZLARDAN SES YOK

Kuyumcu işletmecisi Veysi Çerioğlu, kadın hırsızların görüntülerini karakola götürerek şikayet ettiklerini fakat hala bir haber alınamadığını söyledi. Çerioğlu, "Arife günü ben cuma namazındaydım, o esnada benim oğlum buradaydı, iki kadın şahıs geliyor altın alacaklarını söylüyorlar. Biri oğlumdan su istiyor, oğlum da suyu vermeye giderken diğeri de el çabukluğuyla benim 52.5 gram çeyrekli bilekliğini alıyor. Sularını içtikten sonra kaybolup gidiyorlar. 2 saat sonra tezgahı toparlamaya geldiğimde elimde 3 adet bulunurken 2 tane kaldığını gördüm. Kameraları izleyince cuma namazındayken çocuğumu oyalayıp çaldıklarını gördüm. Çarşı karakoluna giderek şikayette bulundum, en kısa zamanda bulacaklarını söylediler ama hala ses çıkmadı. İki kadın da utansın" dedi.

"İYİ NİYETİMİ SUİİSTİMAL ETTİLER"

Hırsızların iyi niyetini suiistimal ettiğini kaydeden Muhammet Çerioğlu ise hırsızlardan birinin su istediğini ve kendisinin görüş açısını kapatacak şekilde durduğunu diğer hırsızın da o anda bilekliği çaldığını vurgulayarak kendisinin soyulduklarını fark etmediğini, babasının fark ettiğini söyledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biri su bahanesiyle kuyumcuyu oyalarken, diğeri 55 bin TL'lik bilekliği böyle çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biri su bahanesiyle kuyumcuyu oyalarken, diğeri 55 bin TL'lik bilekliği böyle çaldı - Son Dakika
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