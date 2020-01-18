Biri tırmaladı biri ısırdı - Son Dakika

Biri tırmaladı biri ısırdı
6 saat önce
Düzce'de Aralık ayında 45 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:28 Kaynak: İHA
Düzce'de Aralık ayında 45 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Kasım ayında 45 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 45 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi. - DÜZCE
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