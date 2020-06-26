Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist, sağlık kontrolünden geçirildi. Teröristler daha sonra adliyeye sevk edildi.


İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenlenmişti. Örgütün hücre yapılanmasına dönük operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.'nin yakalanmıştı.Dün akşam saatlerinde Kadıköy'de bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.'nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenilmişti. Emniyette işlemleri biten 2 terörist bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçildi. Sağlık kontrolünden geçilen teröristler, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biri turuncu listede aranan 2 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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