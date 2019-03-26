Son Dakika Haberleri: Biri Yabancı 11 İnsan Taciri Hakkında Gözaltı Kararı

Biri Yabancı 11 İnsan Taciri Hakkında Gözaltı Kararı

1 saat önce

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti.

Biri Yabancı 11 İnsan Taciri Hakkında Gözaltı Kararı, System.String[]
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. Uzun süredir takibi yapılarak delillendirme çalışmaları tamamlanan olay ile ilgili olarak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Muğla ve Balıkesir illerinde eşzamanlı olarak operasyon başlatıldı.

1' yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli hakkında arama ve GÖZALTI kararı verilmiştir, Şüphelilerin ikametlerinde aramalar devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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