Biri Yabancı 11 İnsan Taciri Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti.
Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü
, Bodrum
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince düzensiz göçmenleri yurtdışına illegal yollardan kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. Uzun süredir takibi yapılarak delillendirme çalışmaları tamamlanan olay ile ilgili olarak, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda Muğla ve Balıkesir
illerinde eşzamanlı olarak operasyon başlatıldı.
1' yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheli hakkında arama ve GÖZALTI kararı verilmiştir, Şüphelilerin ikametlerinde aramalar devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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