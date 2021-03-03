Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor - Son Dakika

Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor

03.03.2021 11:03

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak ile börek nakilli eşi Bircan Çolak'ın aşkları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak ile börek nakilli eşi Bircan Çolak'ın aşkları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 38 yaşındaki Bircan Çolak ile yine aynı hastanede 9 yıl önce yüz nakli olan 44 yaşındaki Turan Çolak, kontrol için gittikleri hastanede 2014'te tanıştı.

Hastanede faaliyet gösteren Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğinde (AKBÖHÖNDER) gönüllü olarak çalışan çift, birbirlerini daha iyi tanıyınca evlenmeye karar verdi ve 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Sağlık problemlerine rağmen ilk günkü gibi birbirlerine sevgiyle bakmayı başarabilen Çolak çifti, evliliklerini Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'ndeki evlerinde mutlu şekilde sürdürüyor.

"Önce yüzüm sonra hayatım değişti"

Turan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzünün tamamen yandığını söyledi.

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzünün kendisine nakledildiğini hatırlatan Çolak, nakilden önceki hayatının büyük zorluklarla geçtiğini ifade etti.

Çocukluğunun hastanelerde geçtiğini anlatan Çolak, sokakta yürürken çocukların kendisinden korktuğunu, insanların ise "Bu nasıl biri. Yüzüne ne olmuş" gibi konuşmalar yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 32 yılının bu şekilde geçtiğine ve sürekli şapka takarak sokağa çıktığına değinen Çolak, Türkiye'de yüz nakli yapılmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Yüzü bağışlayan aileyle sürekli görüştüğünü vurgulayan Çolak, ailenin kendisini çocukları gibi gördüğünü söyledi.

Çolak, yüzü bağışlayan kişinin 19 yaşında olduğu için kendisinin de genç göründüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 44 yaşındayım ama yüzüm çok genç duruyor. Yüzümden çok memnunum. Mimiklerim de oturdu. Gün geçtikçe yüzümün daha da oturduğunu hissediyorum. Daha yakışıklı olacağım inşallah. Yüzümün de hayatımın da değişeceği aklıma gelmezdi. Mesela evlenmek bana çok uzaktı. Evleneceğim hiç aklıma gelmezdi. 'Kızlar beğenmez' diye düşündüğüm için en ufak çaba bile göstermiyordum. Nakil olduktan sonra kendime cesaret geldi. Önce yüzüm sonra hayatım değişti. Allah eşimden razı olsun. Hastalığımda, sağlığımda elimi hiç bırakmıyor. Şimdi mutlu bir hayat yaşıyoruz."

"Benim gözümde dünyanın en yakışıklı adamı"

Bircan Çolak ise uzun yıllar bekledikten sonra kendisine de 10 yıl önce böbrek nakli yapıldığını söyledi.

Hastanede başlayan aşklarının gün geçtikte büyüdüğünü anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Turan'ı televizyonda hiç görmemiştim. Hastanede tanıştık. İlk olarak birbirimizi tanıdık. Bana geçmişte yaşadıklarını, hatalarını, hayallerini her şeyini anlattı. Dürüst davrandı. Ona güvendim. Konuştukça birbirimizi anladık. Sevmeye başladık ve ona aşık oldum. Kalbini ve iç güzelliğini sevdim. Yüzü çok güzel. Benim gözümde dünyanın en yakışıklı adamı. Yüzü benden genç duruyor."

Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor
Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor
Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor
Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi, Turan Çolak, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti
Merak Akşener: Meclis'e gelecek HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin önünü arkasını iyice okuyacağız Merak Akşener: Meclis'e gelecek HDP'li milletvekillerinin fezlekelerinin önünü arkasını iyice okuyacağız         
11:28
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu         
09:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti         
09:33
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir Bilim Kurulu üyesinden normalleşme uyarısı: İllerdeki vakalar artarsa iki haftayı beklemeye gerek yok, hemen kapatılabilir         
09:03
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı Köylülerin 'Yerli Elon Musk' dediği maden işçisi bu kez de traktör yaptı         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 11:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei