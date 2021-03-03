Biri yüz ve diğeri böbrek nakli olan çiftin hastane bahçesinde başlayan aşkları ilk günkü gibi sürüyor - Son Dakika

İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzü tamamen yanan Türkiye'de 4. yüz nakli yapılan Turan Çolak ile börek nakilli eşi Bircan Çolak'ın aşkları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen böbrek nakliyle sağlığına kavuşan 38 yaşındaki Bircan Çolak ile yine aynı hastanede 9 yıl önce yüz nakli olan 44 yaşındaki Turan Çolak, kontrol için gittikleri hastanede 2014'te tanıştı.

Hastanede faaliyet gösteren Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğinde (AKBÖHÖNDER) gönüllü olarak çalışan çift, birbirlerini daha iyi tanıyınca evlenmeye karar verdi ve 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Sağlık problemlerine rağmen ilk günkü gibi birbirlerine sevgiyle bakmayı başarabilen Çolak çifti, evliliklerini Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'ndeki evlerinde mutlu şekilde sürdürüyor.

"Önce yüzüm sonra hayatım değişti"

Turan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 3,5 yaşındayken ateşin üzerine düşmesi sonucu yüzünün tamamen yandığını söyledi.

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzünün kendisine nakledildiğini hatırlatan Çolak, nakilden önceki hayatının büyük zorluklarla geçtiğini ifade etti.

Çocukluğunun hastanelerde geçtiğini anlatan Çolak, sokakta yürürken çocukların kendisinden korktuğunu, insanların ise "Bu nasıl biri. Yüzüne ne olmuş" gibi konuşmalar yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 32 yılının bu şekilde geçtiğine ve sürekli şapka takarak sokağa çıktığına değinen Çolak, Türkiye'de yüz nakli yapılmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Yüzü bağışlayan aileyle sürekli görüştüğünü vurgulayan Çolak, ailenin kendisini çocukları gibi gördüğünü söyledi.

Çolak, yüzü bağışlayan kişinin 19 yaşında olduğu için kendisinin de genç göründüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 44 yaşındayım ama yüzüm çok genç duruyor. Yüzümden çok memnunum. Mimiklerim de oturdu. Gün geçtikçe yüzümün daha da oturduğunu hissediyorum. Daha yakışıklı olacağım inşallah. Yüzümün de hayatımın da değişeceği aklıma gelmezdi. Mesela evlenmek bana çok uzaktı. Evleneceğim hiç aklıma gelmezdi. 'Kızlar beğenmez' diye düşündüğüm için en ufak çaba bile göstermiyordum. Nakil olduktan sonra kendime cesaret geldi. Önce yüzüm sonra hayatım değişti. Allah eşimden razı olsun. Hastalığımda, sağlığımda elimi hiç bırakmıyor. Şimdi mutlu bir hayat yaşıyoruz."

"Benim gözümde dünyanın en yakışıklı adamı"

Bircan Çolak ise uzun yıllar bekledikten sonra kendisine de 10 yıl önce böbrek nakli yapıldığını söyledi.

Hastanede başlayan aşklarının gün geçtikte büyüdüğünü anlatan Çolak, şöyle konuştu:

"Turan'ı televizyonda hiç görmemiştim. Hastanede tanıştık. İlk olarak birbirimizi tanıdık. Bana geçmişte yaşadıklarını, hatalarını, hayallerini her şeyini anlattı. Dürüst davrandı. Ona güvendim. Konuştukça birbirimizi anladık. Sevmeye başladık ve ona aşık oldum. Kalbini ve iç güzelliğini sevdim. Yüzü çok güzel. Benim gözümde dünyanın en yakışıklı adamı. Yüzü benden genç duruyor."