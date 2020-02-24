Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
Son Dakika Magazin Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika Magazin

Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü

23 dakika önce

Şarkıcı Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yüzünün görünmediği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Avcı'nın Biricik Suden'in eski bir fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü, System.String[]

Geçtiğimiz aylarda maddi sıkıntılar yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Harika Avcı, bu kez de sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Harika Avcı başkasına ait olan fotoğrafı kendisine aitmiş gibi paylaştı.

MAZHAR ALANSON'UN EŞİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Avcı, sosyal medya hesabında yüzünün görünmediği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in 2019 yılında paylaştığı pozu kendisiymiş gibi yayınladı. Ancak dikkatli kullanıcılar fotoğraftaki kişinin Harika Avcı olmadığının farkına vardı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:42 
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