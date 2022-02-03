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BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika

BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

03.02.2022 17:00

ISPARTA Davraz mahallesindeki Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı, biriken kardan dolayı çöktü.

ISPARTA Davraz mahallesindeki Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı, biriken kardan dolayı çöktü.

Davraz mahallesindeki Yeni Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nin çatısı, öğle saatlerinde biriken karın ağırlığından çöktü. Pazar yerinde park halindeki araçlar zarar gördü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Halıkent mahallesindeki kapalı pazar yerinin çatısının çökme ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı. Valilik, saat 19.00'a kadar Isparta Otogarı'ndan otobüs çıkışını kar yağışı nedeniyle yasakladı.

BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ
BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ
BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ

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Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİRİKEN KARDAN PAZAR YERİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ - Son Dakika


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