Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı - Son Dakika
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Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

19.03.2022 18:13
Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı

ZONGULDAK'ta, biriken karı temizlemek için iş yerinin çatısına çıkan Durmuş Oruç (47), düşerek ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ta, biriken karı temizlemek için iş yerinin çatısına çıkan Durmuş Oruç (47), düşerek ağır yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Asma Mahallesi'nde meydana geldi. Durmuş Oruç, 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Durmuş Oruç'a ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı
Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı
Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı
Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı
YORUMLAR
500
Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu Çatıdaki karları temizlerken canından oluyordu

Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biriken karı temizlemek isterken çatıdan düşerek yaralandı - Son Dakika


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