Biriken KDV’ler devlet tahvili olarak ödensin
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi
Şurası gerçekleştirildi. 1.5 milyon iş insanını temsil eden konsey başkanları KDV iadelerinin orta vadeli devlet tahvili olarak ödenmesini istedi. Şura'ya kamudan alacaklar ve fiyat farkı ödenmesi konuları damgasını vurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05
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