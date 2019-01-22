Son Dakika Haberleri: Biriken KDV’ler devlet tahvili olarak ödensin

Biriken KDV’ler devlet tahvili olarak ödensin

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleştirildi.

Biriken KDV’ler devlet tahvili olarak ödensin, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB Türkiye Ekonomi Şurası gerçekleştirildi. 1.5 milyon iş insanını temsil eden konsey başkanları KDV iadelerinin orta vadeli devlet tahvili olarak ödenmesini istedi. Şura'ya kamudan alacaklar ve fiyat farkı ödenmesi konuları damgasını vurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 

Ekonomi, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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