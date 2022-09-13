Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı - Son Dakika
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Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı

13.09.2022 11:41
Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı

Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı.

Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı. Okul tarafından düzenlenen törende konuşan Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere seslenerek, "Yaşadığınız çağın gereği olarak birkaç yabancı dili konuşmayı hedeflemeli, dijital ile gerçeğin birlikteliğinin farkında olmalı; ancak kendinizi teknoloji tarafından kuşatılan değil, bilimi ve teknolojiyi üreten ve yöneten bir noktada konumlandırmalısınız" dedi.

Birikim Okulları'nın 11 kampüsünde yeni eğitim öğretim yılı törenlerle başladı. Okulun Fatih kampüsünde düzenlenen programa okul yöneticileri de katıldı. Programda konuşan Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci, öğrencilere seslenerek, "Büyük heyecanla yaşadığınız öğrenciliğinizin ömür boyu sürecek bir duyguya, güzelliklere ve hayırlı başarılara dönüşmesini diliyoruz" dedi.

"BİLİMİ VE TEKNOLOJİYİ ÜRETEN VE YÖNETEN BİR NOKTADA OLMALISINIZ"

Birikim Okulları'nda öğrencilerin kendini en güzel şekilde inşa etmenin, geleceğe hazırlamanın ipuçlarını öğrendiğini vurgulayan Yelkenci, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Sizin ahlaklı ve başarılı birer insan olmanız sadece sizi değil velilerinizi ve bizleri de ziyadesiyle mutlu edecek, ülkemiz ve milletimizi de daha güçlü kılacaktır. Bunun için kendinizi yarınlara hazırlarken her yönüyle donanımlı olmanın ne anlama geldiğini içselleştirmeli ve sonra da bunu gerçekleştirmelisiniz. Yaşadığınız çağın gereği olarak birkaç yabancı dili konuşmayı hedeflemeli, dijital ile gerçeğin birlikteliğinin farkında olmalı; ancak kendinizi teknoloji tarafından pasifize edilen değil, bilimi ve teknolojiyi üreten ve yöneten bir noktada konumlandırmalısınız. En önemlisi kardeşi için dertlenmeyi, insanlık için kaygılanmayı dava edinecek yüce bir gönle sahip olmak için gayret etmelisiniz."

"HAYAT DENGE MODELİ, İNSANI HER YÖNÜYLE ELE ALIYOR"

Ömer Faruk Yelkenci, konuşmasında öğretmenlere de seslenerek, "Bizim anlayışımızda öğretmen, öğrenciyi inşa etme iddiasında bulunan kişi değil, öğrencinin kendisini inşa etmesine yardımcı olan en fedakar rehberdir" sözlerini kaydetti. Yelkenci, bu rehberlikte öğretmenlere, Birikim Okulları tarafından geliştirilen "Hayat Denge Modeli"nin öğretmenlere yardımcı olacağına işaret etti. İnsanı her yönüyle ele alan yeni eğitim modelinin içerdiği programları da sıralayan Yelkenci, "Modelin içerdiği yöntem, program ve yaklaşımlarla üzerinize düşen görevleri titizlikle yerine getireceğinize şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

"HAYAT DENGE MODELİ'Nİ BÜTÜN PROGRAMLARIYLA UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

Yelkenci, konuşmasında velilere de mesajlar vererek, şunları kaydetti:

"Evlatlarınızın bize emanet edildiğinin bilincindeyiz. Onlara yardımcı olabilmek için büyük hassasiyet ve titizlikle çalışıyoruz. Hayat Denge Modeli'ni bu yıldan itibaren hemen bütün programlarıyla uygulamaya koyacağız. Bu model ile öğrencilerimizin akademik, sosyal ve manevi gelişimlerini ve birkaç yabancı dili konuşmalarını sağlamak ve kademe geçişlerinde girecekleri sınavlara hazırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Programda, ayrıca, öğrenciler tarafından "Bal Arısı" ve "Simurg Sancak" töreni düzenlendi. Programın ardından ilk ders zili çaldı ve Birikim Okulları'nda yeni eğitim öğretim yılı başladı.


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Kaynak: DHA

Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birikim Okulları'nda yeni eğitim yılı törenle başladı - Son Dakika

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