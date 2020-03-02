Birikim Okullarında "Okuma bayramı şöleni" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birikim Okullarında 'Okuma bayramı şöleni' yapıldı - Son Dakika

Birikim Okullarında "Okuma bayramı şöleni" yapıldı

6 saat önce

Bornova Birikim Okullarında 1. sınıflarına yönelik "Okuma bayramı şöleni" yapıldı.

Birikim Okullarında

Bornova Birikim Okullarında 1. sınıflarına yönelik "Okuma bayramı şöleni" yapıldı.

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, okuma sürecini atlatan öğrenciler şölende hünerlerini ailelerine ve öğretmenlerine sergiledi.

1-A ve 1-B sınıfından oluşan koro, şarkılar söyledi, ritim grubu şov gösterisi sundu.

Minik öğrenciler, "Değerlerimiz", "Sahabiler" ve "Peygamberler" gösterileri de gerçekleştirdi.

İngilizce ve cimnastik gösterileri de yapan öğrencilere madalya verildi.

Sınıf ve branş öğretmenlerine plaket takdim edildi.

Bornova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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