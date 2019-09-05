Birikimi çalınan pazarcı kadının üzüntüsü güvenlik kamerasında

Adana'da pazarcı çiftin araçlarında sakladığı 6 bin 415 lirayı çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık olayının ardından kadının yaşadığı üzüntü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında satıcılık yapan Yalçın ve Bircan Kökçün çiftine ait minibüsten 6 bin 415 liranın içinde bulunduğu çanta çalındı.

Çiftin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekip, güvenlik kamerası görüntülerinden bisikletli bir kişinin olay yerine gelerek Kökçün çiftinin içinde uyuduğu araca yönelip paranın olduğu çantayı alarak uzaklaştığını belirledi.

Sinir krizi geçirip dizlerini dövdü

Zanlının uzaklaşmasının ardından çiftin durumu fark etmesinin de yer aldığı görüntülere, semt pazarlarında çalışarak biriktirdikleri paranın çalınmasına üzülen Bircan Kökçün'ün sinir krizi geçirmesi de yansıdı.

Dizlerini döven kadının bir süre sonra ayakta durmaya daha fazla dayanamayıp yol ortasında oturması da görüntülerde yer aldı.

Şüpheli parayı harcamış

Görüntülerden, şüphelinin benzer olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Vedat Y. (42) olduğunu belirleyen polis, zanlıyı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının ifadesinde, parayı alıp harcadığını, çantayı da attığını iddia ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bir süre önce Dumlupınar Mahallesi'nde Süleyman Yüceer'e ait bisikletin çalınması olayına da karıştığı belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.