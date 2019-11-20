Biriktirdiği antikalarla samanlığını

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Fikret Akbaba, antik malzemeleri bir araya getirerek samanlığını kültür evine çevirdi.

Köy Hizmetlerinden emekli olan 60 yaşındaki Fikret Akbaba, tarihi eşya ve tarım aletlerine olan merakı sayesinde zengin antika koleksiyonuna kavuştu.

Akbaba, bahçesini ve daha önce samanlık olarak kullandığı yeri, biriktirdiği asırlık kılıç, silah, tarım aletleri, radyo, tabak ve çanak gibi malzemelerle donatarak kültür evine dönüştürdü. Akbaba, tarihin izlerini taşıyan bu eserlere gözü gibi bakıyor.

Fikret Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra komşularından, arkadaşlarından kullanılan eski malzemeleri hobi amaçlı topladığını söyledi.

Geçmişte insanların nasıl yaşadığını, gelecek kuşakların bilmesini isteğini ifade eden Akbaba, şöyle konuştu:

"Biz çok büyük zorluklarla zor günleri gördük, yaşadık. Gaz yağı lambasının ışığında ders çalıştık, okuduk. Şimdi teknoloji gelişti, her şey var ama gençlerimizin buraya gelip bunları görmesi için bu işe giriştim. Yaklaşık 8 yıl içerisinde bu malzemeleri toplayarak burayı bu hale getirdim ve büyük emek verdim. Ben herkesi davet ediyorum, özellikle gençlerimizin gelip görmesini arzu ediyorum."

"Turizm amaçlı yapıldı"

Vatandaşlardan Murat Yücel de kültür evinde atalardan kalan eşyaların sergilendiğini belirterek, Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen misafirlerin gezi rehberlerine otantik mekanı da eklemesini istedi.

Turizm amaçlı yapılan her çalışmanın önemli olduğunu anlatan Yücel, "Fikret ağabeyin yaptığı bu hizmeti, gerek iş dünyası, gerek turizm camiasından herkes gelip görmek istiyor. Bunun için maddi ve manevi bir beklenti yok sadece ilçemizin turizmi için yapılan bir şey. Bu nedenle çalışmasını çok anlamlı buluyorum." diye konuştu.

Yücel, bölgeye il dışından gelen ziyaretçilerin kültür evine hayran kaldığını sözlerine ekledi.