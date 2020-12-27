Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı - Son Dakika

Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı

27.12.2020 11:04
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı, System.String[]

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, çiçeklere olan sevgisini gelir kapısına dönüştürmek için sera kurmaya karar veren Ayşe Dokuz (30), 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla bu hayalini gerçekleştirdi.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, çiçeklere olan sevgisini gelir kapısına dönüştürmek için sera kurmaya karar veren Ayşe Dokuz (30), 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla bu hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 bin TL'ye mal ettiği serasına açılış yapmak isteyen Dokuz, pandemi nedeniyle kimseyi davet edemeyince eşi ve 3 çocuğuyla kurdele kesti. Seraya harcadığı 25 bin TL'nin 10 bin TL'sini biriktirdiği bozuk paralar ile karşıladığını belirten Dokuz, "Seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur inşallah" dedi.

Savaştepe ilçesinde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Dokuz, hobi amaçlı olarak başladığı çiçek yetiştiriciliğini gelir kapısına çevirdi. Uzun yıllar çiçek sevgisiyle yaşayan Ayşe Dokuz, hayalindeki serayı da 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla kurdu. Dokuz, yaklaşık 25 bin TL'ye mal ettiği serası için güzel bir açılış hayal ediyordu. Ancak açılışa pandemi nedeniyle kimseyi davet edemedi. Bu nedenle de seranın açılışını görme engelli eşi Ercan Dokuz (47), çocukları Ceren (13), Esmanur (11) ve Asaf (3) ile kurdele keserek gerçekleştirdi.

"Seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur inşallah" diyerek açılışı gerçekleştiren Ayşe Dokuz, "Çiçeğe olan merakım uzun yıllardır vardı. Özellikle kaktüs ve sukulent üzerine hayalim olan serayı yaptım. Bu yolda yalnızdım. Ama sevdiğim işi yaptığım için hiç bir zorluktan yılmadım. Eşim, ben ve çocuklarım vardı. Seraya harcadığım 25 bin TL'nin 10 bin TL'sini biriktirdiğim bozuk paralar ile karşıladım, kalanı için de eşim destek verdi. Bu kadar zorlukla kurduğum seram için tek hayalim, güzel bir açılış yapmaktı. Ama pandemi sebebiyle yapamadım. Ben de eşim ve çocuklarımla birlikte kurdeleyi keserek açılış yaptım" dedi.Ayşe Dokuz'un görme engelli eşi Ercan Dokuz ise, "Ben bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. Çiçeğe olan merakından dolayı eşime desteklerimi esirgemedim. Küçük de olsa seramızı yaptık. Pandemi dolayısıyla devlet büyüklerimizi ve arkadaşlarımızı çağırıp bir açılış gerçekleştiremedik. Ama olsun, ailecek bir açılış yaptık. Bu mutluluğumuzu daha da ertelemek istemedik. İnşallah seramız hayırlı ve bereketli olur" diye konuştu.

- Balıkesir
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı
Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı

Türk Lirası, Savaştepe, Balıkesir, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Biriktirdiği bozuk paralarla sera kurdu, pandemi nedeniyle açılışı ailesiyle yaptı - Son Dakika


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