Son Dakika Haberleri: Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu

Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu

1 saat önce

Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu.

Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu

Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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