Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu
1 saat önce
Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
Biriktirdiği hac parası enkazın altında kalan yaşlı kadının ziynet eşyaları bulundu
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