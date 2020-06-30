Biriktirdiği paraları yanlışlıkla sobada yakan kadının mağduriyeti giderildi - Son Dakika

Çankırı'da oğlunun eğitimi ve annesinin bakımı için biriktirdiği parayı yanlışlıkla kuzinede yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyeti giderildi.

Hayta, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın duyulmasının ardından çok sayıda yardımseverin kendisini arayarak yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Merkez Bankasından da kendisine çok yardımcı olunduğunu, zararının karşılandığını belirten Gülşen Hayta, " Türkiye'nin hemen hemen her yerinden çok sayıda hayırseverimiz aradı. Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda. Desteğini, hizmetini, merhametini esirgemiyor bizden. Allah bin kere razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da kendisini aradığını anlatan Hayta, şunları kaydetti:

"Bakanımızın araması beni çok onurlandırdı, şereflendirdi. Mağduriyetimi, sıkıntımı, problemi konuştuk. Sıkıntının giderileceğini söyledi. Telefonunu gece gündüz arayabileceğimi söyledi. Bakanın böyle söylemesi beni çok onurlandırdı. Allah hepsinden razı olsun, çok ilgilendiler, çok duyarlı davrandılar. Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun, benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabb'im yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Ben sıkıntımı giderdim, daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsin. Beni arayanlara teşekkür ediyorum."