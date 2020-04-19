Biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Giresun'un Bulancak ilçesinde 10 yaşındaki Sudenaz Akdaş, biriktirdiği 310 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen Sudenaz Akdaş, talebini Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, 10 yaşındaki Akdaş'ın Sanayi Mahallesi'ndeki evine gitti.

Ekipler, Sudenaz'ın biriktirdiği 310 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında açılan hesaba yatırmak üzere teslim aldı.