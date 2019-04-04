Biriktirdikleri Harçlıklarıyla Arkadaşlarına Hediye Aldılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında kendi harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri, kardeş okul olarak seçtikleri Çavuşoğlu İlkokulu'ndaki arkadaşlarına verdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulu öğrencileri "Değerler Eğitimi" kapsamında kendi harçlıklarını biriktirerek aldıkları hediyeleri, kardeş okul olarak seçtikleri Çavuşoğlu İlkokulu'ndaki arkadaşlarına verdi.



Aldıkları hediyeleri paketledikten sonra kardeş okullarına götüren öğrenciler, hediyelerini arkadaşlarına teslim ettikten sonra okulun bahçesinde birlikte oyun oynayarak güzel bir gün geçirdi.



Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak birçok projeye imza attıklarını belirterek, "Okul idarelerine farklı projeler yapmaları konusunda talimatlar verdik. Gazi İlkokulumuz 'Değerler Eğitimi' kapsamında yapmış olduğu çocuklarımızın yardımlaşma, kardeşlik ve paylaşma duygusunu geliştirme adına Çavuşoğlu İlkokulu'nu kardeş olarak benimsedi. Hediyelerimizi Çavuşoğlu İlkokulu'ndaki çocuklarımıza dağıttık. Çocukların sevinci gözlerinden okunuyordu." dedi.



Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Vahdet Vural da Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de uyguladığı "Değerler Eğitimi " projesini okullarında da uyguladıklarına dikkati çekerek, "Değerler eğitimi dediğimizde kendi kültürümüzü, kendi inancımızı öğrenip, uygulamak ve aktarmak geliyor. Gazi İlkokulu öğrencilerimiz kardeş okul seçtikleri Çavuşoğlu İlkokulu öğrencilerine çam sakızı olarak aldıkları hediyeleri bağışladılar. Onlarla paylaşmayı, maddi ve manevi değerleri öğrenmiş olduk." diye konuştu.



Çavuşoğlu İlkokulu Müdürü Sami Gökçe, Gazi İlkokulu öğrencilerine ve okul idaresine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

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