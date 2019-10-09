Biriktirdikleri harçlıklarıyla fidan alıp diktiler

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu (SABESYO) Spor Yöneticilik Bölümü 3.Sınıf öğrencileri, "Bir Fidanın Olsun" projesiyle biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları fidanları toprakla buluşturdu.

Öğrenciler, TOKİ bölgesindeki yaşam alanı içerisinde kazma küreklerle açtıkları çukurlara sarıçam, huş, ladin olmak üzere 50 adet fidanı toprakla buluşturup can suyu verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Levent Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte spor ve çevre dersinde fidan dikimi yaparak halkı bilinçlendirmek adına farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

Daha yaşanılır bir çevre ve ağaç sevgisini aşılamak için bu etkinliği yaptıklarını ifade eden Tanyeri, "Sarıkamış sarıçam ormanlarıyla çevrili ancak yaşam alanlarında fazla ağaç olmadığını görüyoruz. Öğrencilerimiz kendi biriktirdikleri harçlıklarıyla fidan alıp dikerek örnek bir davranışta bulundular. Bundan sonrada bu tür sosyal etkinliklerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusuf Alp'da, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımızla 'Bir Fidanın Olsun' projesiyle tespit ettiğimiz alana fidan dikimi yaptık. İnşallah projemizi daha da yaygınlaştırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.