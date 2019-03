Birilerinin Aldığı Kararları Uygulayan Bir Türkiye Yok Artık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Ülkemiz güçlüdür, kendi kendine yetebilecek durumdadır, birilerinin aldığı kararları uygulayan bir Türkiye yok artık." dedi.

Turhan, kent merkezindeki otelde düzenlenen "Muhtarlar Toplantısı"nda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne değinerek, demokrasinin ana unsurunun sandık olduğuna işaret etti.



Vatandaşların, kim kendilerine en iyi hizmeti verecekse kanaatini ortaya koyacağını ve kararını vereceğini söyleyen Turhan, "Herkes de buna saygılı olacaktır." diye konuştu.



AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 seçimden başarıyla çıktığına dikkati çeken Turhan, şöyle devam etti:



"Hepsinde bu millet onu destekledi, seçti, çalışma ekibini, partisini iktidarda tuttu. Bu seçimlerin hepsi milletvekili veya yerel seçimler değildi, bazıları referandumdu. Türkiye'de demokrasinin de gelişmesi adına bazı anayasal değişiklikler yapıldı. Bu, nereden nereye geldiğimizin de ayrı bir göstergesidir. Benim insanım daha hür, daha özgürce kendi ülkesinde istediği, hak ettiği hürriyetlere, özgürlüklere sahip olarak yaşayacaktır ve yürüyecektir."



Turhan, yerel seçimlerde seçilecek ekibin her şeyden önce liyakatli olması gerektiğini vurgulayarak, imkanları ve fırsatlarının ne olduğunun bilinip kararın ona göre verilmesi gerektiğini dile getirdi.



"Ülkemizin bekası ile ilgili olarak bir karar seçimidir"



Bu seçimin, sadece bir yerel yönetim seçimi olmadığına işaret eden Turhan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu seçim içinde bulunduğumuz zaman diliminde ülkemizin bekası ile ilgili olarak bir karar seçimidir çünkü bizim ülkemiz üzerinde hesapları, tezgahları, oyunları olan birtakım dış güçler ve onların içerideki bağlantıları, uzantıları, bu seçimde ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, istikrarını, istikbalini, istiklalini tehdit etme konusunda bazı oyunlara girmişlerdir. Bunları hepimiz biliyoruz, görüyoruz oluşan ittifaklarda. Yaşanan hadiseler ne amaçla, nasıl ittifaklar oluştuğunu, nasıl tezgahlar düzenlendiğini, ülke içinde gelişen hadiseler değil sadece, ülkemiz dışındaki hadiselerin de bazı kendisini dünyanın ağası, paşası sanan ülkelerin yaptığı konuşmalar, aldığı kararlar hatta terör eylemleri bunun bir göstergesidir.



Her şey şu anda Türkiye'deki 31 Mart seçimleriyle alakalı olarak tezahür ediyor, bütün hadiseler."



"Bu ülke bu duruma, bu konuma nasıl geldi?" diye soran Turhan, ekonominin hiç ara vermeden devamlı büyüdüğünü söyledi.



Turhan, "Son 15 yılda ekonomi 3 kat büyümüş, insanların hayat standardı 3,5 kat büyümüş. Bunu çekemeyenler, hazmedemeyenler var. Türkiye'nin bölgede güç olmasını, lider devlet olmasını istemeyeler var. Etrafımızı devamlı kaşıyorlar. Zaman zaman içimizde terör hadiseleri, zaman zaman dışarıdan kaynaklı ekonomik terör etkileri, bankacılık sistemimize, piyasalara saldırılar, insanımızın devlete karşı, iktidarına karşı güvenini sarsaracağı hadiseler... Benim milletim bunların hepsini görüyor." ifadelerini kullandı.



"Güneydoğu iyi bir noktaya geliyor Allah'ın izniyle"



İki hafta önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Turhan, Urfa, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari'de mitingler yaptıklarını, buralardaki gelişmelerin sevindirici olduğunu söyledi.



Bölge insanının terörden çok büyük sıkıntılar çektiğine işaret eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terörle yapılan mücadelede maalesef geçmiş yıllarda çok başarılı sonuçlar alamamıştık. Bunun da nedenlerini biliyorsunuz. Devletin içindeki bazı ihanet çeteleri sonuç alınmasını engelliyordu. Şimdi kendi yaptığımız silahlarla, İHA'larla, SİHA'larla, zırhlı araçlarla, obüslerle, füzelerle, uzun menzilli silahlarla saha hakimiyeti tamamen sağlanmış durumda. Bunda Savunma Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları var, onları tebrik ediyoruz.



Önceden yaptığımız mitinglerde alanda insanlar toplanırdı, sağa sola bakamazlardı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın aracından indiği miting alanına kadar bütün evlerde bayrak asılmış, bütün sokaklarda insanlar Cumhurbaşkanımızla görüşmek, temas etmek için birbirini kırıyor."



"Güneydoğu iyi bir noktaya geliyor Allah'ın izniyle." diyen Turhan, bölgeyi bölüp ayırmak isteyenler ve onlarla iş birliği yapanların heveslerinin kursağında kalacağını söyledi.



Turhan, "Ülkemiz güçlüdür, kendi kendine yetebilecek durumdadır, birilerinin aldığı kararları uygulayan bir Türkiye yok artık. Türkiye kendi iç güvenliğinde, dış güvenliğinde ülkesine olan iç ve dış tehditlerde kararını kendi alıyor ve uyguluyor." görüşünü paylaştı.



"Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman boyun eğmedi"



Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Turhan, "Siz eğer bazı zorluklarla, tehditlerle sınav edildiğinizde hemen dünyevi güçlerin önünde boyun eğerseniz Suriye'deki, Irak'taki, Libya'daki, diğer ülkelerdeki gibi geleceğinizi de çoluk çocuğunuzun geleceğini de kaybedersiniz. Bize karşı yapılan parmak göstermelere, tehditlere, uyarılara, müdahalelere Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman boyun eğmedi, eğilmedi, milletinin onurunu, şahsiyetini, gururunu layıkıyla temsil etti." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" sözünü anımsatan Turhan, şunları ifade etti:



"Bunlar öyle kolay, her devlet başkanının kullanacağı sözler değil, yürek ister, cesaret ister, biraz da Karadenizlilik ister. Onun için biz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve liderimizin bu ülkede oturtmaya çalıştığı ki önemli ölçüde oturttuğu hizmet siyasetinin bundan sonra da milletimizin takdiriyle devam edeceğini görüyoruz, bu emareleri biliyoruz."



"Şer güçlerin yerli iş birlikçileri var"



Turhan, muhtarların, insanların hak ettiği hizmetlere sahip olması için azimle ve gayretle çalışacaklarından şüphesinin olmadığını vurgulayarak, "Milletimizin sandıkta takdiri ne olursa olsun hepimiz buna saygılı olacağız ve yetkiyi alan arkadaşlarımız millete hizmet etme yolunda her türlü gayreti, fedakarlık, tevazu, samimiyet ve gayretle sürdürecektir. Bizim iksirimiz budur." diye konuştu.



Samimiyet, tevazu ve gayretin önemine işaret eden Turhan, şunları belirtti:



"Biz milletimizden 17 yıldan beri teşekkür alıyoruz, iktidardayız. Recep Tayyip Erdoğan yakışıklı bir delikanlı olduğu için rey vermiyor ona bizim milletimiz. Atalarımızın bize emaneti olan ve bizim de çocuklarımıza emanet edecek olduğumuz bu devleti birlik ve beraberlik içinde, birbirimize sarılarak, inanarak, güvenerek, birlik ve beraberlik içinde geleceğe taşımamız lazım. Bu bakımdan da bu seçimlerin ayrı bir önemi vardır çünkü 'bu seçimlerde Türkiye'deki istikrarı oluşturan AK Parti ve onun liderini nasıl ufalarız, nasıl güvenini sarsarız' düşüncesiyle her türlü maddi ve manevi imkanı kullanan şer güçlerin yerli iş birlikçileri var."



Bakan Turhan, Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu düşman söndüremez" dizelerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz de birliğimizle, beraberliğimizle inşallah bu seçimin sonuçlarında bize kefen biçenlere, bize tuzak kuranlara tarihi bir dersi 105 yıl önce Çanakkale'de nasıl verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle o dersi vereceğiz.



Bir Osmanlı şamarını zillet ittifakına inşallah bu millet verecektir. 31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."



AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ve muhtarlar katıldı.



