Birilerinin 'süper kahramanı' olmak için en ideal gün: Dünya Superman Günü - Son Dakika

Birilerinin 'süper kahramanı' olmak için en ideal gün: Dünya Superman Günü

Kırmızı pelerini ve göğsünün hemen ortasında kocaman S harfi bulunan kostümüyle dünyanın bir ucundan bir ucuna dakikalar içinde uçabilen Superman, hemen her yaştan hayranı bulunan en popüler kurgu karakterlerden biri.

Birilerinin 'süper kahramanı' olmak için en ideal gün: Dünya Superman Günü, System.String[]

Kırmızı pelerini ve göğsünün hemen ortasında kocaman S harfi bulunan kostümüyle dünyanın bir ucundan bir ucuna dakikalar içinde uçabilen Superman, hemen her yaştan hayranı bulunan en popüler kurgu karakterlerden biri.


Superman, yok olan Kripton gezegeninden ailesinin bir mekiğe koyarak dünyaya gönderdiği, Smallville kasabasında Martha ve Jonathan Kent isimli bir çift tarafından "Clark Kent" adıyla büyütülen ve yetişkin yaşa geldiğinde güçlerini insanlığın yararı için kullanmaya karar veren bir süper kahramanın hikayesi.


Bugünün bilinen Superman karakteri, neredeyse bir asra yaklaşan tarihinde yaratıcılarının geliştirdiği üçüncü versiyondu. Bundan 87 yıl önce, Jerry Siegel ve Joe Shuster adlı iki genç tarafından çizgi roman karakteri olarak yaratılan ilk Superman, bugünün aksine düşünceleri kontrol yeteneği olan kel ve kötü bir adamdı. "Superman'in atası" kabul edilecek bu karakter, kötü bir bilim adamının laboratuvarında telepatik güçler kazanmıştı ve onun kötülüklerine yardım ediyordu.


Siegel ve Shuster'ın yarattığı konsept ne yazık ki satmadı, bunun üzerine iki genç, 1936'da tasarımlarını, bugünkü Superman'e daha yakın bir karaktere dönüştürdü.


Göğsünde dev bir "S" harfi bulunan kırmızı mavi kostümlü ikinci versiyon Superman ise tüm gücü ve hızına rağmen uçamıyordu. Sadece yükseğe zıplayabilen bir karakter, uçakların insan hayatında daha çok yer almasıyla yeterli etkiyi yaratmamaya başladı. Dünyadaki her şeyden daha hızlı, daha güçlü, daha sağlam bir süper kahraman, mutlaka uçabilmeliydi. Superman de böylece uçmaya başladı.


Superman, 1938'den itibaren çizgi roman oldu


Superman'i günlük çizgi dizi olarak yayımlama girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Siegel ve Shuster, 1938 yılında dönemin ünlü çizgi roman yayıncısı, bugünkü adıyla DC Comics ile anlaştı.


Superman karakteri bu yıldan itibaren DC Comics'in aksiyon çizgi romanlarının yer aldığı dergide kendine birkaç sayfa bulmayı başardı. Bir yıl içinde karakter o kadar ilgi gördü ki DC Comics, Superman'i tek başına bir çizgi roman olarak satışa sundu.


Siegel ve Shuster, senaryo ve çizimlerini artık DC Comics için yapıyordu. Yarattıkları karakter günden güne daha çok okuyucunun ilgisini çeker ve yayıncı firma satışlardan önemli bir gelir elde etmeye başlarken, iki gencin mutsuzluğu ise günden güne artıyordu çünkü Superman ile ilgili tüm haklarını çok düşük bir ücrete DC Comics'e satmışlardı.


Bu şekilde yaklaşık 10 yıl daha çizgi roman için çizmeye devam eden Siegel ve Shuster, 1950'lerde DC Comics'ten ayrılarak firmaya dava açtı ama ne yazık ki açtıkları davayı kaybettiler. Buna rağmen DC Comics, Siegel ve Shuster'e yılda 35 biner dolar ödemeyi kabul etti.


1999 yılında Jerry Siegel'in ölümünün ardından ailesi yayıncı firmaya açtığı davayı kazandı ve Superman karakteri üzerinde yüzde 50 pay alma hakkını elde etti.


İlk Superman filmi 1948'de yayımlandı


Yıllar içinde Superman, tüm zamanların en önemli çizgi roman kahramanlarından birisi oldu. Bu ilgi, ilk kez 1948 yılında beyaz perdeye taşındı. Sinema dünyasının ilk Superman'i Kirk Alyn'di. Siyah beyaz çekilen filmde Superman karakterinin uçma sahneleri için önce Alyn'in iplerle havada asılı kalması planlandı ancak iplerin göründüğü fark edilince bu sahnelerde animasyon tercih edildi.


Kirk Alyn'in başrolünü oynadığı Superman büyük ilgi gördü. İnsanlar sinema salonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun üzerine yapımcılar karakter için daha ilgi çekici bir aktör arayışına girdiler ve George Reeves'de karar kıldılar. Reeves, 1952-1958 yılları arasında "Superman'in maceraları" adıyla televizyon dizisinde karakteri canlandırdı.


Bugün özellikle yetişkinlerin hafızasında "Superman" denilince ilk akla gelen isim ise Christopher Reeve oldu. Reeve'in başrolünde yer aldığı film, 1978 yılında beyaz perdeye taşındı. Türünün klasikleri arasına giren bu film, özel efektler ve bilim kurgu alanında adeta çığır açtı.


İlk Süpermen filminin ardından pek çok devam filmi ve dizi çekildi. Bu yapımlarda süper kahramanı Dean Cain, Tom Welling, Brandon Routh, Henry Cavill oynadı.


Superman Günü nasıl kutlanır?


Dünyanın pek çok yerinde 12 Haziran günü "Dünya Superman Günü" olarak kabul ediliyor. Bugün de serinin hayranları arasında kostüm yarışmaları, partiler, film gösterimleri organize ediliyor.


Hayranlar arasında günü kutlamak için seçilen en anlamlı yöntem ise birilerinin "süper kahramanı" olmak. ABD'de pek çok Superman hayranı, Dünya Superman Günü'nü aşevlerinde çalışarak, kan vererek, gönüllü organizasyonlarda görev alarak geçiriyor.


Serinin fanatikleri bu şekilde Superman kadar olmasa da sadece bir günlüğüne bile olsa birilerinin "süper kahramanı" olmanın ne demek olduğunu anlıyor.

Jerry Siegel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:39 

Son Dakika Magazin Birilerinin 'süper kahramanı' olmak için en ideal gün: Dünya Superman Günü - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:13
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek         
17:12
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı         
17:11
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti         
17:09
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi         
17:04
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı         
16:53
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı         
16:49
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu         
16:47
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor         
16:37
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz         
16:35
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti         
16:27
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi         
16:26
Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Ortalığı karıştıran aşk üçgeni! Haylaz tenisçi Nick Kyrgios, ikiz kardeşlerin arasında kaldı         
16:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 19:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birilerinin 'süper kahramanı' olmak için en ideal gün: Dünya Superman Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]