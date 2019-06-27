Son Dakika Haberleri: Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik
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Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik

40 dakika önce

Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate...

Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik, System.String[]
Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemeyecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici üçüncü maddesi uyarınca hesaplanacak ek fiyat farkına ilişkin ekli esaslarda değişikliğe gidildi.
Bu kapsamda birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkıyla birlikte Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal alımlarında uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar gereğince ödenecek birim enerji bedeli, EPDK tarafından ilan edilen ve idarenin bağlantı gerilim seviyesine, abone grubuna, tarife sınıfına ve tek veya çok zamanlı olma durumuna ilişkin KDV hariç diğer vergi ve fonlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen tarife bedelini geçemeyecek.
Ayrıca, söz konusu kararla "Bakanlar Kurulu" ibaresi de "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi
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