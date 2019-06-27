Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik

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Hollandalı üniversite öğrencileri, 725 kilometre hıza ulaşan ve güneş enerjisiyle çalışan otomobil yaptı

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı