Son Dakika Haberleri: Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı
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Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı

5 dakika önce

Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedelinde değişiklik yapıldı.

Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı, System.String[]
Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedelinde değişiklik yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08 
Ekonomi
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