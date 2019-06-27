Birim enerji ek fiyat farkında değişiklik yapıldı
5 dakika önce
Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedelinde değişiklik yapıldı.
Birim enerji için hesaplanacak ek fiyat farkı ile birim enerji bedelinde değişiklik yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:08
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