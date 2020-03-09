Birim müdürleri ile biraya gelen Belediye Başkanı Aşkın; - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birim müdürleri ile biraya gelen Belediye Başkanı Aşkın; - Son Dakika

Birim müdürleri ile biraya gelen Belediye Başkanı Aşkın;

6 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi.

Birim müdürleri ile biraya gelen Belediye Başkanı Aşkın;, System.String[]

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Aşgın'ın seçim döneminde taahhüt ettiği projeler ve çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.


Çorum halkına daha iyi hizmet etmek ve yaptıkları çalışmalarda sürekli olarak kaliteyi artırmak için değerlendirme ve istişare toplantıları yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, özellikle seçim döneminde söz verdikleri 32 projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Müdürlüklerin işlerini layıkıyla yapmak için tüm personeliyle birlikte yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Aşgın, "Çorum'umuza daha iyi daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla bu tür istişare toplantılarının önemli olduğuna inanıyoruz. Personelimizin motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak, yaptığımız çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz toplantılarımız çok verimli geçiyor. Seçim dönemi verdiğimiz tüm sözlerimizin arkasındayız. Bazı projelerimizi tamamlayıp hizmete sunduk. Bazı projelerimizle ilgili önemli mesafeler kat ettik. İnşallah taahhüt ettiğimiz tüm projelerimizi ve daha fazlasını hayata geçirmiş olacağız." dedi.


Belediyenin 365 gün 24 saat boyunca, günün her saatinde Çorum'un her sokağında, her caddesinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz. Çünkü hayatın her alanında belediye var" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:45 Kaynak: İHA
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