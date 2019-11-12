Son Dakika Haberleri: Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu
Son Dakika Güncel Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu

Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü 8-5 mağlup etmeyi başaran İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı oldu.

Birimler arası futbol turnuvasında şampiyon İtfaiye Müdürlüğü oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvasında şampiyon finalde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nü 8-5 mağlup etmeyi başaran İtfaiye Müdürlüğü futbol takımı oldu.


Nevşehir Belediyesi'ndeki çeşitli birimlerde çalışanlar arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek ayrıca çalışanlara Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen birimler arası futbol turnuvası sona erdi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın finalinde İtfaiye Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 8-5 kazanan İtfaiye Müdürlüğü takımı 1. olurken İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2. ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3. oldu.


Dereceye giren takımlara kupaları Belediye Başkan Vekili Ersan Erkut ve Başkan Yardımcıları Bektaş Demir ve Mustafa Alevli tarafından verildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, İtfaiye, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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